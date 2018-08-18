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/ «Салават Юлаев» увез Кубок Губернатора в Уфу

«Салават Юлаев» увез Кубок Губернатора в Уфу

Челябинский «Трактор» уступил в третьем периоде.
сегодня в 19:29
  |  Хоккей

Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею завершился 18 августа. В финале сошлись «Трактор» и «Салават Юлаев». Они боролись за «золото» соревнования. За день до решающей игры команды провели регулярный матч, тогда уфимцы оказались сильнее. Они забросили 5 шайб, а «Трактор» сумел лишь однажды пробить оборону противника и обойти голкипера.

Сегодня же, казалось, «Трактор» учел все ошибки и первым открыл счет, а потом еще два раза забросил шайбу в ворота уфимцев. «Салават Юлаев» не отставал. В итоге к третьему периоду команды подошли с равным счетом 3:3.

Уфимской команде удалось вырваться вперед. Матч завершился со счетом 3:4. «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Губернатора Челябинской области. «Трактор» завоевал второе место. «Авангард» оказался бронзовым призером.

Теперь хоккеистов ждет новый сезон КХЛ.

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