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/ Три дня на устранение мусорного коллапса в Челябинске дал полпред Николай Цуканов

Три дня на устранение мусорного коллапса в Челябинске дал полпред Николай Цуканов

Евгений Тефтелев заверил, что эта задача выполнима.
сегодня в 19:22
  |  Общество

Проблема с невывозом мусора из челябинских дворов подходит к развязке. Сегодня, 26 сентября, состоялось оперативное совещание, где уральский полпред Николай Цуканов поставил главе города конкретные сроки для полного решения глобальной проблемы. Сейчас на территории Челябинска дополнительно работают 48 машин, которые приехали на помощь из других городов, включая Курган, Екатеринбург, Москву. Поручение о привлечении еще нескольких единиц техники поступило от губернатора Бориса Дубровского. Машины будут работать до ближайшей пятницы, 28 сентября. Если во вторник с их помощью на полигон вывозилось более 480 тонн мусора, то уже сегодня объем увеличили до 545 тонн, к концу недели начнут вывозить до 1000 тонн за сутки.

Главы районов, с учетом того, что мы в воскресенье приняли решение о введение чрезвычайной ситуации в городе, на рынке провели переговоры и заключили конкретные договоры с подрядчиками о том, чтобы убрать несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки образовались в районе места сбора мусора и помимо контейнеров необходимо убрать еще тот мусор, который скопился. Считаю, что вот та задача, которую поставил Николай Николаевич сегодня реально осуществляется. У нас уже началось погашение того мусора, который в городе скопился. — уточняет сайту «Первый областной» Евгений Тефтелев.

Самыми проблемными сейчас остаются лишь два района Челябинска — Калининский и Курчатовский. Но и там вскоре ситуация должна стабилизироваться. Глава города Евгений Тефтелев уверяет, что через три дня дворы станут чистыми, как и прежде.

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