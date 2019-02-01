/ Система наставничества — один из приоритетов работы с союзом промышленников России

Соглашение о сотрудничестве с РСПП подписал полпред Николай Цуканов.

Трехстороннее окружное соглашение подписали полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Договор между профсоюзами, работодателями и государством будет распространяться на все регионы Уральского федерального округа на протяжении всего 2019 года.

На церемонии подписания по видеосвязи присутствовал и первый заместитель губернатора Евгений Редин. По его словам, в окончательный проект соглашения были включены все предложения Челябинской области, основным их которых можно назвать систему наставничества.

Среди выдвинутых регионом предложений — создание и развитие системы наставничества, в том числе с привлечением работников предпенсионного возраста, а также контроль за соблюдением прав работников предпенсионного возраста, создание условий для укрепления здоровья работников. — сказал Евгений Редин.

Николай Цуканов предложил ежегодно заключать подобные соглашения. По его мнению, это позволит оперативно реагировать на все социально-экономические изменения и сделает сотрудничество более гибким.

Отметим, что представители профсоюзов заинтересованы в вовлеченности работодателей в работу комиссии и в повышении. Российский союз промышленников и предпринимателей ожидает от договора развития экологических программ на производстве, а также повышения социально-экономического развития УрФО.