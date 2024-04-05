ЦКС рассказал, как будет вывозить мусор с улиц Челябинска и Магнитогорска

Правила действуют на время весенних субботников

В Челябинской области скоро стартуют уличные субботники. Иногда убирают территории быстро, а мешки с мусором не вывозят неделями. Центр коммунального сервиса рассказал, как правильно складировать сор, чтобы вывоз не затянулся.

«При выборе локаций для складирования листвы необходимо учитывать наличие свободных подъездных путей», — говорят в ЦКС.

Для вывоза мешков с листвой управляющие компании просят направлять в ЦКС заявку с указанием адреса площадок, количества мешков, и контактных данных двух лиц, ответственных за погрузку отходов.

Далее перевозчики обещают согласовать графики вывоза мусора. В обозначенный день на площадке должен присутствовать сотрудник УК, а также грузчики, чтобы складывать мусор в мусоровоз.

Такой порядок взаимодействия УК и регионального оператора на период субботников действует для Челябинского и Магнитогорского кластеров.

ЦКС обещает вывозить с улиц листву, мелкие веточки, окурки, бутылки, упаковку от снеков и другой подобный мелкий мусор. А вот бревна, спилы деревьев, срубленные сучья, обрезь веток, кустарников, покрышки, отходы животноводства, навоз и ботву вывозить не будут.