Челябинская уборщица накопила в квартире 4 самосвала мусора

Выбросить отходы её заставили только судебные приставы.

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В Курчатовском районе Челябинска местная жительница много лет копила в своей двухкомнатной квартире тонны мусора и стала настоящим кошмаром для своих соседей. Они в конце концов не вытерпели гнилостный запах и насекомых на своей территории. Люди обратились в суд, чтобы обязать женщину привести свою квартиру в порядок.

Оказалось, что опрятная на вид челябинка является работницей клининговой компании и убирает один из продуктовых магазинов. Суд потребовал от женщины навести порядок и в собственной квартире. Но ни это решение, ни штрафы не давали результата. Женщина исправно являлась по повесткам в отдел, объясняя, что не может вынести мусор, так как устала или у неё нет времени. Тогда приставам пришлось привлекать подрядчика, заключать с ним договор и в принудительном порядке освобождать комнаты от нечистот.

«Женщине по согласованию с ней оставили часть наиболее пригодной для проживания мебели, одежды, техники. К слову, в кухне стояли три холодильника, заполненные сгнившими продуктами. Всего было вывезено четыре самосвала мусора. Люди работали в противогазах — настолько чудовищен и невыносим был воздух в квартире. Среди хлама, кишащими насекомыми и их личинками, были обнаружены истлевшие останки кошек, ещё четверо жили вместе со своей хозяйкой», — сообщили в ФСПП России по Челябинской области.

Двое животных были больны и очень истощены, а еще двое — в удовлетворительном состоянии. Кошек на время уборки взяла к себе соседка, затем их забрали волонтёры-зоозащитники.

После новогодних праздников собственница квартиры явилась к судебному приставу, выразила недовольство проведённой работой и назвала это «вторжением в её комфортное пространство». Хотя ни о каком комфорте не шло речи, ведь у женщины не было даже спального места. Мусор был складирован во всех помещениях квартиры.

Не исключено, что на освободившееся место уже в ближайшее время женщина будет вновь носить «нужные» вещи со свалок. И если челябинка опять решит завалить квартиру отходами, соседи могут обратиться к приставам.