Челябинск не смог освоить систему раздельного сбора мусора

Что ждет кластер в 2020 году.

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Сетки для сбора пластика убирают по всему городу. 200 контейнеров пользовались спросом у людей, но отходы из них вовремя не вывозились, что приводило к ухудшению санитарного состояния и жалобам жителей.

«Тот раздельный сбор, который был в Челябинске, существовал в зачаточном порядке, люди с охотой сортировали пластик, но в системное русло перевести процедуру не удалось», — говорит директор ЦКС Захит Камилов.

Польза раздельного сбора мусора выстроена настолько тонко, что все труды людей, разделяющих мусор, нивелируются теми, кто этого не делает. Челябинску необходим новый подход к раздельному сбору мусора.

«Если взять в пример западную практику — там занимаются стимулированием населения, посредством выплат за сдачу вторсырья в определенные пункты. Второй вариант, более подходящий нам — это тарифное регулирование. Люди, занимающиеся раздельным сбором мусора, заключают соглашение с регоператором и платят меньше, вопрос сейчас в том, как это реализовать», — рассказывает директор ЦКС Захит Камилов.

Важной задачей для регоператора является увеличение контейнейров для сбора мусора, а также их установка в тех населенных пунктах, где они отсутствуют.

Одним из приоритетных вопросов нацпроекта «Экология» является строительство мусороперерабатывающих комплексов. Основной объект, отвечающий за это в Челябинске — полигон ТБО в Полетаево, где уже работают мусоросортировочные комплексы и есть ряд комплексов, которые будут вводиться в эксплуатацию в 2020 году, что позволит увеличить темпы обработки отходов в 2 раза.