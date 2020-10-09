Челябинцы могут вернуть деньги за некачественный вывоз мусора

Для этого необходимо составить акт и сделать перерасчет выплат.

Послушать 00:00

Жители Челябинска, недовольные качеством работы по вывозу отходов, могут запросить перерасчет стоимости данного вида коммунальных услуг. Если вывоз ТБО осуществляется некачественно или вовсе не производится, необходимо оформить необходимые документы, на основании которых стоимость услуг будет пересчитана.

«При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребителю для проведения проверки необходимо зарегистрировать заявку в диспетчерской службе ООО „ЦКС“. Сообщение может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе, по телефону) и подлежит обязательной регистрации диспетчерской службой. При установлении в ходе проверки факта нарушения качества коммунальной услуги, в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Для того, чтобы произвести перерасчет платы за услугу, необходимо составить акт о непредоставлении или некачественном предоставлении услуги. Документ должен быть подписан комиссией, в которую войдет представитель обслуживающей организации и подрядчика (ООО «ЦКС»). Экземпляры акта должны получить как потребитель, так и исполнитель. Кроме того, экземпляры могут быть переданы и заинтересованным лицам, участвующим в проверке.

Обратиться в ООО «ЦКС» можно по телефону: 8(351)200-33-83 или по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, дом 38. Узнать контакты обслуживающей организации можно на квитанции.