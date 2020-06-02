Гонщики устроили циничный дрифт у мемориала с Вечным огнем в Верхнем Уфалее

Администрация округа обратилась в полицию для установления личностей нарушителей.

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В ночь с 1 на 2 июня уличные гонщики устроили дрифт в Верхнем Уфалее, который поразил своим цинизмом. Неизвестные площадкой для своих забав выбрали Сквер Победы. Следы шин утром были обнаружены на клумбе Музея военной техники под открытым небом.

«Может быть, и не причинен существенный ущерб муниципальному имуществу, но правонарушение имеет факт, и оно должно быть пресечено. С этой целью мы вынуждены будем обратиться в правоохранительные органы с заявлением, чтобы они установили правонарушителей и привлекли их к ответственности», — отметила в интервью местному телеканалу начальник юридического отдела администрации ВГО Светлана Сергеева.

На момент подготовки материала заявление уже было подано в правоохранительные органы, но в ходе разбирательства кощунственного правонарушения возникли непредвиденные трудности.

«Юротделом направлено заявление в правоохранительные органы. К сожалению, произошел сбой в системе видеонаблюдения, пытаемся проанализировать видеозаписи. Сейчас привлекаем общественность посредством комментариев „ЛОМов“ в соцсетях», — рассказали в пресс-службе администрации ВГО.

Администрация Верхнего Уфалея просит помощи у неравнодушных жителей, которые могли стать очевидцами происходящего. Тех, кто обладает информации о произошедшем правонарушении, просят обратиться в администрацию округа или в отдел внутренних дел.