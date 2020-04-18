Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Верхнем Уфалее

На сегодняшний день в регионе 71 заболевший коронавирусом.

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В Верхнем Уфалее Челябинской области официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте коронавирус74.рф.

Известно, что 73-летний пенсионер заразился после того, как пообщался с больным. Мужчину доставили в Челябинскую областную клиническую больницу № 2 с пневмонией. При этом указывается, что его состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

Однако в статистике заболевших есть ещё одна женщина, проживающая в Верхнем Уфалее. Правда, её госпитализировали в инфекционную больницу Екатеринбурга, поэтому в официальную статистику по Челябинской области она не входит.

Напомним, на сегодняшний день в регионе зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на семь больше, чем вчера. При этом на госпитализации остаётся 38 человек, 33 пациента уже выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним также, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл режим самоизоляции в регионе до 30 апреля 2020 года включительно. Пропускную систему в области вводить пока не стали.