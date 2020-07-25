Благодарных покупателей, здоровья и благополучия пожелал работникам торговли губернатор Челябинской области

Алексей Текслер поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

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В этом году День работника торговли по всей России отмечают в субботу, 25 июля. С профессиональным праздником сотрудников данной сферы поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«От вашего добросовестного отношения к делу, уважения к покупателям, клиентам и партнерам зависит общее настроение людей, комфорт повседневного быта южноуральцев», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что серьезным испытанием в этом году для всей сферы стала борьба с коронавирусом. Многие работники торговли сменили формат работы, сделали упор на онлайн-продажи, и прочувствовали на себе все сложности ограничительных мер, а государство создало новые меры поддержки.

«Уверен, что южноуральская торговля, имея серьезный внутренний потенциал, сумеет быстро восстановиться и открыть для себя новые пути развития», — добавил руководитель области.

Завершая поздравление, Алексей Текслер пожелал торговым работникам слышать только добрые слова и благодарности от клиентов, а также крепкого здоровья, удачи и благополучия.