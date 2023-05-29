Цифровую экосистему межвузовского кампуса начали создавать в Челябинске

Ее параметры обсудят на стратегической сессии

В Челябинске начали создавать цифровые сервисы для будущего межвузовского кампуса. Их параметры обсудят на стратегической сессии, которая проходит с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба вуза.

«Челябинский кампус объединил усилия ведущих вузов нашего региона. При этом каждый университет обладает собственной уникальной цифровой экосистемой, поэтому сейчас мы должны выработать единые подходы к цифровым сервисам кампуса»,

— говорит и. о. проректора по цифровой трансформации ЮУрГУ Александр Голлай.

Участники сессии должны создать дорожную карту реализации основных цифровых сервисов кампуса и приступить к активной интеграции этих сервисов в ИТ-инфраструктуры собственных университетов.

