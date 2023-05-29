В Челябинске начали создавать цифровые сервисы для будущего межвузовского кампуса. Их параметры обсудят на стратегической сессии, которая проходит с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба вуза.

«Челябинский кампус объединил усилия ведущих вузов нашего региона. При этом каждый университет обладает собственной уникальной цифровой экосистемой, поэтому сейчас мы должны выработать единые подходы к цифровым сервисам кампуса», — говорит и. о. проректора по цифровой трансформации ЮУрГУ Александр Голлай.

Участники сессии должны создать дорожную карту реализации основных цифровых сервисов кампуса и приступить к активной интеграции этих сервисов в ИТ-инфраструктуры собственных университетов.

На мероприятие приглашены вузы-участники кампусного проекта, представители министерства образования и науки Челябинской области, министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, а также представители концессионера и застройщика кампуса.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Межвузовский кампус построят в Челябинске к концу 2025 года.

Ранее правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий.

Проект челябинского кампуса вошел в число лучших в России.

В Челябинской области им займется АНО «РИОН». Организацию создало правительство региона.

Как новый кампус повлияет на развитие Южного Урала, читайте в нашем материале. В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды.