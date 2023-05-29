«Челябинский кампус объединил усилия ведущих вузов нашего региона. При этом каждый университет обладает собственной уникальной цифровой экосистемой, поэтому сейчас мы должны выработать единые подходы к цифровым сервисам кампуса», — говорит и. о. проректора по цифровой трансформации ЮУрГУ Александр Голлай.
Участники сессии должны создать дорожную карту реализации основных цифровых сервисов кампуса и приступить к активной интеграции этих сервисов в ИТ-инфраструктуры собственных университетов.
Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.
Межвузовский кампус построят в Челябинске к концу 2025 года.
Ранее правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий.
Проект челябинского кампуса вошел в число лучших в России.
В Челябинской области им займется АНО «РИОН». Организацию создало правительство региона.
Как новый кампус повлияет на развитие Южного Урала, читайте в нашем материале. В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды.