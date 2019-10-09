Ветерану войны в Златоусте наконец-то дали отопление

В частном доме снова можно ходить без верхней одежды и обуви.

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Отопление в доме ветерана войны Саймы Шайяхметовой дали 8 октября. До этого 89-летней женщине приходилось укутываться, одеваться в верхнюю одежду и отапливать частный дом обогревателями. Их женщине привезли в тот момент, когда на улице уже начал пролетать снег, а отопления в доме не было из-за коммунальной аварии, которая произошла еще летом.

«Ежедневно к нам приходил Евгений Шумихин, прокурор города. Один день он не мог приехать, но звонил несколько раз, узнавал, как дела. Привез один обогреватель, привез второй. Потом они приехали вместе с Алексеем Карюковым. Просили куда-нибудь уйти переночевать бабушку, но она отказалась. Под контролем Евгения Шумихина провели дополнительный провод, чтобы проводка выдержала», — рассказала сайту «Первый областной» дочь Саймы Шайяхметовой Светлана Богданова.

В администрации Златоуста подтвердили, что проблему с отоплением частного сектора улицы Космонавтов — решена.

«За короткий период был решен ряд сложных вопросов: от переноса участка теплотрассы с соответствующими материальными затратами до монтажа новой ветки из новых современных материалов. Нет неразрешимых проблем, когда есть желание работать во благо. И какой бы не была по прогнозам предстоящая зима, на Космонавтов она будет тёплая», — сообщают в администрации Златоуста.

Сама же Сайма Шайяхметова — довольна. Сейчас в ее доме тепло. Необходимость в десятках одеял и теплых носков теперь отпала.

«Сейчас вообще хорошо стало, тепло. Дали отопление 8 октября, пришли, проверили трубы, горячие ли. Я рада, мне же приходилось сидеть под двумя одеялами, в одежде. Сейчас я сняла халат, больше не нужно укутываться», — рассказывает Сайма Шайяхметова.

Температура в доме ветерана теперь держится на отметке в положенные 25-26 градусов тепла.

Напомним, еще неделю назад стоял жуткий холод. Коммунальщики, которые должны отремонтировать участок сети, рядом с домом ветерана ссылались на то, что сделать это не возможно: трубы лежат на частной территории. Тем не менее, предлагали за 600 тысяч рублей построить новую теплотрассу, только за счет жильцов. К счастью, вопрос решился, и в доме Саймы Шайяхметовой теперь тепло.

