Сенатор Олег Цепкин проголосовал по поправкам в Конституцию

Парламентарий оставил свой голос на избирательном участке в Сатке.

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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин проголосовал по поправкам в основной закон страны. Сенатор высказал своё мнение на избирательном участке в Сатке. Парламентарий не только оставил голос, но и убедился в мерах социальной дистанции и безопасности, которые были организованы в ДК «Магнезит».



Своё мнение Олег Цепкин выразил на участке № 1199. После голосования сенатор честно признался, что проголосовал «ЗА». По словам парламентария, уже сейчас настала пора внести изменения в существующий основной закон страны.

«За почти три десятилетия в России прошло много позитивных изменений в плане развития, страны, бизнеса, общественного и социального устройства. Конечно, назрела пора внести изменения, тем более, что предложения, которые поступали со всех регионов России в большинстве своём внесены в текст изменений и позволяют защищать очень многие сферы нашей жизни»,— заявил Олег Цепкин.

Олег Цепкин призвал всех жителей Челябинской области отдать свой голос в вопросе по поправкам в Конституции. Отметим, что сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования. Он продлится до 20:00. По данным избиркома Челябинской области, по состоянию на 15:00 проголосовало почти 60% южноуральцев.