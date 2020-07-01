Директор публичной бибилиотеки Наталья Диская проголосовала по поправкам в Конституцию

Руководитель ЧОУНБ отметила уровень безопасности на избирательном участке.

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По поправкам в Конституцию России проголосовала директор областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская. Руководитель ЧОУНБ пришла на избирательный участок, расположенный в образовательном центре «Ньютон» и обозначила своё мнение по вопросу изменений в основной закон страны.



Особое внимание Наталья Диская уделила вопросам безопасности на избирательном участке. По её словам вопрос противодействия коронавирусу был организован на хорошем уровне, а на всех этапах голосования избиратель может чувствовать себя в безопасности. Также директор ЧОУНБ отметила удобство голосования не в один день, а течение недели.

«Тот факт, что с 25 июня мы голосовали — оказалось очень удобно, например, для коллектива моего учреждения, потому что все проголосовали в удобное время и на сегодня достаточно много у нас проголосовало. Трудностей при голосовании не было. Мой выбор осознанный, я обозначила то решение, которое для себя приняла»,— рассказала «Первому областному» директор ЧОУНБ Наталья Диская.

Напомним, что сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию. Своё мнение об изменениях уже обозначили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина, сенатор Олег Цепкин, министр здравоохранения региона Юрий Семёнов, омбудсмен Евгения Майорова и другие общественные и политические деятели Южного Урала. По данным избиркома на 15:00 явка в Челябинской области составляет 58,15%. Всего о вопросе поправок высказалось 1,5 миллиона южноуральцев.