Как не умереть от новогоднего похмелья

Рассказываем несколько лайфхаков, как справиться с самой жестокой болезнью Нового года.

Послушать 00:00

Итак, прошла новогодняя ночь и наступило утро первого января. И к этому моменту у вас должна быть четкая инструкция, как избавиться от всех побочных эффектов застолья.

Напомним, что похмелье — это реакция организма на воздействие продуктов распада алкоголя. Если у вас здоровая печень и употребляете вы только по праздникам — избежать синдрома вполне реально путем нескольких профилактических мер.

Перед празднованием можно принять немного сорбента. Подойдет простой активированный уголь. Не попадая в кровь, он впитывает токсичные продукты распада алкоголя и потом безопасно выводит их из организма.

Перед тем, как употреблять алкогольные напитки, следует плотно поесть, благо в Новый год стол традиционно изобилует всякими изысками. Так вы замедлите процесс растворения алкоголя в крови. И не забывать употреблять воду. Это нужно, чтобы избежать обезвоживания. И делать нужно в течение всей вечеринки. Лучше пить один стакан воды на один стакан напитка. Также не следует смешивать алкоголь. Очень важна последовательность.

Ну и следует много двигаться. Танцуйте, прогуляйтесь по улице. В движении организм намного быстрее освобождается от токсинов.

Ну а если все профилактические меры не помогли и вы проснулись с раскалывающейся головой, то вам помогут несколько простых действий:

Весь день нужно соблюдать питьевой режим. Чем больше жидкостей, тем быстрее организм восполнит недостаток воды и тем быстрее вам полегчает. Очень хорошо пить соленую минеральную воду, но можно и обычную, а также чаи, морсы, компоты. Принять сорбент — активированный уголь или всем известный «Полисорб». Это очень поможет вывести алкоголь из организма. Ну и не стоит забывать про аспирин. Помогает избавиться от головной боли. Принять контрастный душ. Поможет выгнать токсины через поры. Также он быстро взбодрит и поднимет общее состояние. Нужно поесть. Это может быть очень сложно, но нужно. Хотя бы бульон. Лучше всего подойдет питательная пища. Прогуляться на свежем воздухе. Еще немного поспать. Если после всех проделанных действий вы дадите своему организму поспать часик-другой, то вы и не вспомните, что у вас было похмелье.

Но не стоит забывать, что если вы или ваши близкие попали в сложную и затруднительную ситуацию, здоровью угрожает опасность, то следует обратиться в ближайший медицинский пункт или вызвать «скорую помощь» по номеру 103 или 112.