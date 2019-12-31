Итак, прошла новогодняя ночь и наступило утро первого января. И к этому моменту у вас должна быть четкая инструкция, как избавиться от всех побочных эффектов застолья.
Напомним, что похмелье — это реакция организма на воздействие продуктов распада алкоголя. Если у вас здоровая печень и употребляете вы только по праздникам — избежать синдрома вполне реально путем нескольких профилактических мер.
Перед празднованием можно принять немного сорбента. Подойдет простой активированный уголь. Не попадая в кровь, он впитывает токсичные продукты распада алкоголя и потом безопасно выводит их из организма.
Перед тем, как употреблять алкогольные напитки, следует плотно поесть, благо в Новый год стол традиционно изобилует всякими изысками. Так вы замедлите процесс растворения алкоголя в крови. И не забывать употреблять воду. Это нужно, чтобы избежать обезвоживания. И делать нужно в течение всей вечеринки. Лучше пить один стакан воды на один стакан напитка. Также не следует смешивать алкоголь. Очень важна последовательность.
Ну и следует много двигаться. Танцуйте, прогуляйтесь по улице. В движении организм намного быстрее освобождается от токсинов.
Ну а если все профилактические меры не помогли и вы проснулись с раскалывающейся головой, то вам помогут несколько простых действий:
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Весь день нужно соблюдать питьевой режим. Чем больше жидкостей, тем быстрее организм восполнит недостаток воды и тем быстрее вам полегчает. Очень хорошо пить соленую минеральную воду, но можно и обычную, а также чаи, морсы, компоты.
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Принять сорбент — активированный уголь или всем известный «Полисорб». Это очень поможет вывести алкоголь из организма. Ну и не стоит забывать про аспирин. Помогает избавиться от головной боли.
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Принять контрастный душ. Поможет выгнать токсины через поры. Также он быстро взбодрит и поднимет общее состояние.
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Нужно поесть. Это может быть очень сложно, но нужно. Хотя бы бульон. Лучше всего подойдет питательная пища.
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Прогуляться на свежем воздухе.
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Еще немного поспать. Если после всех проделанных действий вы дадите своему организму поспать часик-другой, то вы и не вспомните, что у вас было похмелье.
Но не стоит забывать, что если вы или ваши близкие попали в сложную и затруднительную ситуацию, здоровью угрожает опасность, то следует обратиться в ближайший медицинский пункт или вызвать «скорую помощь» по номеру 103 или 112.