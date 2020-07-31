Цены на бензин выросли на челябинских АЗС

За неделю топливо подорожало на 20-25 копеек.

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В Челябинске, по данным УФАС, за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на бензин нескольких марок. Специалисты ведомства сообщают, что стоимость АИ-92 и АИ-95 компании «Газпромнефть-Центр» увеличилась на 20 копеек. АИ-92 у ООО «Регион» подорожал также на 20 копеек, а бензин АИ-95 — на 25 копеек.

«Наименьшие цены на бензин АИ-92 (39,20) зафиксированы у ООО „Газпромнефть-Центр“, ООО „Башнефть-Розница“ и ООО „Регион“, АИ-95 (43,45) — у ООО „Регион“», — сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.

В ведомстве добавили, что мониторинг цент на нефтепродукты проводится еженедельно. В случае выявления нарушений будут приняты все необходимые меры.