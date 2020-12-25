Цены на продукты в Челябинской области выросли на 7%

Удорожание продовольствия связывают с общеэкономической ситуаций в стране

В 2020 году в Челябинской области, как и по всей России, наблюдается значительный рост цен на социально значимые продукты питания. В ноябре индекс цен на продовольствие относительно того же месяца 2019 года увеличился на 6,7%. Эксперты отмечают, что экономическая политика региональных властей позволила нивелировать последствия засухи этого года. Дефицита продуктов Южный Урал не испытывает, и снижение сбора урожая с ростом цен не связано. Удорожание происходит из-за общеэкономической ситуации в стране: коронакризиса и ослабления курса рубля.

Изменение цен на продукты в Челябинской области можно проследить по традиционному декабрьскому «индексу оливье». Средние чеки на главный новогодний салат в разных регионах России опубликовал ТАСС. Южноуральцам в 2020 году оливье обойдется в 403,5 рубля. Это почти на 70 рублей дороже, чем в прошлом году (333,6 рубля).

Тема удорожания продуктов поднималась на недавней пресс-конференции президента Владимира Путина. Глава государства связывает тенденцию с ростом цен на мировом рынке.

«За последние шесть лет у нас рекордный урожай, а хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Второе — сахар. Мне когда-то говорили: надо „прикрутить“ нам тростниковый сахар. Надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Министр мне сказал: для внутреннего потребления достаточно, и в то же время как это достаточно, если на 75% рост цен произошел, или по подсолнечному маслу — на 17%. Что у нас — семечек нет? Достаточно тоже. А почему это происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, и на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подскакивать к общемировым, что совершенно недопустимо», — прокомментировал глава государства на ежегодной пресс-конференции.

По статистике Росстата, в период с января по ноябрь 2020 года индекс потребительских цен в России на продукты питания вырос на 3,7% по сравнению с 11 месяцами 2019 года. Причиной роста цен на продукты питания в Челябинской области Уральское отделение «Банка России» называет региональные факторы — сокращение урожая из-за аномальной засухи. При этом министерство сельского хозяйства по Челябинской области сообщает, что засуха не стала причиной для роста стоимости продовольствия. Несмотря на невыполнение планов по сбору зерна (на 800 тыс. тонн), картофеля (на 8%) и масличных культур (на 6%), существенного дефицита этих продуктов регион не испытывает. Его удалось избежать за счет закупок у регионов, где урожай был хорошим.





«Сегодня на предприятиях переработки и хранения сосредоточено 537 тыс. тонн зерна, это на уровне прошлого года. Так что на обеспечение потребителей продуктами питания засуха не повлияла. Ниже прошлогоднего уровня запасы зерна в сельхозпредприятиях — на первое декабря этот запас составил 667 тыс. тонн против 1 млн тонн запаса на 1 декабря 2019. Исходя из этих цифр можно сказать, что дефицит есть, но напрямую он не повлияет на рост цен. Сельхозтоваропроизводители в первую очередь обеспечивают себя семенами. На эти цели у них уйдёт 240–250 тыс. тонн зерна», — отмечают в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

Несмотря на преимущественно позитивные показатели агропрома, цены на продукты питания в регионе растут, как и по всей стране. В ноябре индекс цен на продовольствие к тому же месяцу 2019 года увеличился на 6,7%. Динамика наблюдается с начала года. При этом на сегодняшний день региональный Минсельзхоз отмечает стабильность цен. Основные производители макаронной продукции и растительного масла либо заключили соглашения о сдерживании цен, либо добровольно взяли на себя такие обязательства. По данным управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области, соглашение между Минсельхозом и Минпромторгом по сдерживанию цен подписали торговые сети «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Красное & Белое» и «Метро».

Кроме того, в течение года в Челябинской области растет инфляция. Сейчас показатель достиг максимума и составил 4,28%. Это в значительной степени связано с ослаблением рубля и снижением объемов сбора урожая.

С декабря 2020 года, согласно поправкам в законопроект о госрегулировании цен на продовольствие, правительство сможет устанавливать предельную стоимость отдельных видов социально значимых товаров на срок до 90 дней. Изменения приняты Госдумой для стабилизации роста цен на продукты первой необходимости.

С более подробными данными об изменении цен на продукты питания в России и регионе можно ознакомиться на bfm74.ru.