Ученый из Челябинска рассказала, как выглядит полезный новогодний стол

И как хранить десятки блюд в одном холодильнике

Ученый из ЮУрГУ рассказала, как извлечь из праздничного стола максимальную пользу. Профессор назвала продукты, которые помогают избежать переедания и в то же время обогащают организм витаминами. Проверяйте, есть ли они у вас!

«Я советую уменьшить калорийность потребляемой пищи, включить растительные продукты, например, овощи, и снизить жирность кисломолочных продуктов. Чтобы не потолстеть, также стоит увеличить физические нагрузки», — говорит профессор, заведующая кафедрой «Пищевые биотехнологии» ВМБШ ЮУрГУ Ирина Потороко.

По словам Ирины Потороко, на столе обязательно должны присутствовать продукты, которые содержат витамины С и Е, флавоноиды, танины — это фрукты и ягоды, икра и морепродукты, цельнозерновые изделия.

Профессор также советует не игнорировать продукты, которые богаты биологически активными веществами. На кафедре «Пищевые и биотехнологии» студенты сами создают полезную пищу. Например, разработали линейку хлебобулочных изделий и кисломолочных продуктов, в качестве источника антиоксидантов в которых использованы экстракты жимолости, свеклы и другие необычные ингредиенты. Они могут помочь сделать рацион полезнее.



Кроме того Ирина Потороко напоминает, что даже в холодильнике готовые блюда нельзя хранить больше 12-36 часов. А еще нельзя все ставить на одну полку вперемешку. Следует придерживаться правил товарного соседства.