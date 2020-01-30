Цены на молоко могут вырасти в Челябинской области

Причина — новая маркировка молочной продукции.

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В Челябинской области эксперты прогнозируют подорожание молочной продукции. Рост обусловлен тем, что с 1 июня 2020 года производители будут обязаны наносить на упаковку специальный QR-код, благодаря которому можно будет проследить весь путь продукции. Эта мера позволит сократить объем фальсифицированного товара на рынке.

Южноуральские предприниматели уже сертифицируют молочную продукцию в системе «Меркурий» с ноября 2019 года. Но еще никто не вызвался участвовать в пилотном проекте по новой маркировке. Производителям это влетит в копеечку.

«Потому что это достаточно затратно, это дополнительное оборудование, которое будет наносить этот штрих-код, QR-код на упаковку. Высокоскоростной принтер теперь надо покупать каждому изготовителю, допустим, крупному — это по силам, а мелкому производителю, ну, не знаю. Мы вот только с "Меркурием" работаем, с этой программой, по остальной будем думать чуть позже. Вообще, мы сколько лет работаем на рынке, мы цены не повышали. Мы вот вышли на рынок, три года точно, мы не повышали цен», — рассказал сайту bfm74.ru директор по маркетингу завода «Подовинновское молоко» Дмитрий Панов.

Рост цен Дмитрий Панов ждет не в 2020 году. В свою очередь сельскохозяйственный кооператив «Коелгинское» уже ждет, когда они будут пересмотрены.

«Все компоненты, чтобы произвести литр молока, дорожают, на корма, добавки цена растет стабильно, производство кормов, соответственно, тоже растет, потому что на удобрения цена планово каждый день поднимается-поднимается. Все дорожает, а молоко почему не должно дорожать? Если для сравнения три-четыре года назад тонну сенажа можно было произвести в пределах тысячи, то сейчас это полторы тысячи, ну, это так, навскидку», — подчеркнул в разговоре с сайтом bfm74.ru зампредседателя СПК «Коелгинское» по животноводству Алексей Прокопьев.

Как отмечают производители, цена будет зависеть от того, какие меры господдержки будут оказывать предпринимателям.

«У нас стимулируется создание новых скотомест, мы выплачиваем сегодня до 20% капиксы, так называемые, затраты на капстроительство при создании молочных комплексов. В целом, мировая конъюнктура и региональная, внутрироссийская конъюнктура говорят о том, что особых оснований для увеличения, например, цен на молоко нет, потому что кормовая база достаточная. Понятно, что затраты растут на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, но, тем не менее, параллельно падает покупательская способность населения и в сетях, и в фирменных магазинах, то есть увеличение цен точно не в интересах производителей», — рассказывает сайту bfm74.ru вице-губернатор Сергей Сушков.

По его словам, слухи о серьезном подорожании пускают как раз те, с кем будет бороться новая система маркировки — недобросовестные предприниматели.