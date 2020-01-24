Популярные йогурты обязаны своим происхождением молоку из Коелги

Губернатор посетил Еткульский район с рабочим визитом.

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Глава региона Алексей Текслер сегодня работает в Еткульском районе. Губернатор начал осмотр территории с посещения животноводческого молочно-товарного комплекса в Коелге. Здесь производят молоко и масло, а сам комплекс входит в рейтинг «100 производств России».

Цифры поражают: 67 тонн молока в сутки дают 2500 дойных коров, а общее число поголовья — 5000.

К 2025 году надой планируют довести до 100 тонн в сутки, сделают это за счет увеличения числа животных. В планах открыть 2 коровника, один в мае, другой в конце года. В каждом будет по 600 буренок.

«Коелгинское производство по надою и технологиям находится на европейском уровне. Ежедневно отправляем фирме „Danone“ 50 тонн молока, у нас с ними сотрудничество», — говорит основатель производства Анатолий Шундеев.

Глава региона в свою очередь предложил скорее включиться в программу «Школьное молоко», о которой было объявлено за 4 месяца до нового года, но жители Коелги об этом почему-то не знали.

«Я что лично должен к каждому производителю приезжать?», — высказал свое возмущение губернатор министру сельского хозяйства.

После комбината Алексей Текслер отправился в сельскую школу, основанную еще в 1819 году. Несколько классов в учреждении оборудовали по современным требованиям, например, в кабинете физики повесили интерактивную доску. На обустройство пяти новых кабинетов потратили 6 миллионов рублей.

Основной проблемой школы является нехватка кадров. По программе «Земский учитель» школа не проходит, поскольку близко расположена к Челябинску.

«Нужно поработать с выпускниками педагогического университета, устраивать их сюда», — предложил глава региона.

В старой школе есть своя стена памяти, посвященная педагогам, ушедшим на войну. Губернатор отдал поручение отремонтировать мемориал к началу мая.