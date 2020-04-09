Продовольственные магазины готовятся ограничить число покупателей в зале

Это может произойти в случае ухудшения эпидобстановки.

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В продуктовых магазинах могут сократить количество покупателей, одновременно находящихся в зале. Такую инициативу уже обсудили в федеральном правительстве вместе с представителями торговых сетей. И произойдет это в случае, если эпидемиологическая обстановка в стране ухудшится.

В таком случае, крупные ритейлеры будут исходить из безопасной дистанции — 2 метра между людьми. Все окончательные цифры по одновременному нахождению людей в магазине будут зависеть от плана конкретной торговой точки.

В данный момент компании уже могут добровольно воспользоваться этими рекомендациями. Но это больше касается малоформатной торговли — небольших магазинчиков, площадь которых не превышает 150 квадратных метров.

Вместе с этим, социальную дистанцию уже активно используют в магазинах Европы. И это является действенной мерой профилактики в борьбе с распространением коронавируса.

«Покупателей за пределами магазина также придется организовать. К примеру, может понадобиться разметка на асфальте, чтобы люди в очереди стояли на безопасном друг от друга расстоянии», — рассказал изданию «Известия» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Напомним, что многие крупные магазины, в том числе и в Челябинске, перешли в режим онлайн: покупатели выбирают нужный товар в приложении, а уже курьер привезет их прямо до двери.

По всем вопросам, связанным с режимом самоизоляции или распространением коронавирусной инфекции, можно обратиться на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88.