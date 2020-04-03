Лимоны и имбирь раскупили в Челябинске

Жители города запасаются продуктами, которые поднимают иммунитет.

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В Челябинске из-за распространения коронавирусной инфекции стало трудно найти и купить лимоны и корень имбиря. Также челябинцы заметили, что стоимость лимонов в некоторых магазинах значительно выросла.



«Говорят, что в ряде торговых точек произошло повышение, при этом люди указывают мелкие магазины, которые расположены у дома, что именно там увидели повышение», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ пресс-секретарь Управления федеральной антимонопольной службы Челябинской области Наталья Мартынюк.

Однако врачи утверждают, что защититься от коронавирусной инфекции лимоном и имбирем не удастся.

«Употребление данных продуктов приводит просто к улучшению иммунитета, общего состояния организма, является таким подспорьем и психологический фактор», — отмечает консультант отдела профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Сорокина.

Врачи рекомендуют заниматься укреплением иммунитета задолго до начала эпидемии заболеваний: заниматься спортом, соблюдать режим сна, правильно питаться и принимать витамины.