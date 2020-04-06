Из-за коронавируса цены на новостройки могут «упасть» почти на треть

Снижение стоимости может стать результатом затянувшейся пандемии.

Крупнейшие застройщики России могут начать снижать стоимость на новое жилье. Эксперты прогнозируют падение в 20 — 30 %. Свой анализ провело агентство «Национальные кредитные рейтинги». Выводы аналитики сделали из предположений, что покупательская активность снизится из-за отсутствия у большинства людей доходов в период самоизоляции.

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания <...> уровня продаж», — приводит содержание исследования 6 апреля ТАСС.

Эксперты также подсчитали, что восстановить спрос получится лишь за 2 — 4 года после отмены карантина. Это приведет к тому, что каждая из 20 крупнейших строительных компаний потеряет в выручке по 200 миллиардов рублей.

Если же режим всеобщей самоизоляции снимут в мае, цены упадут лишь на 5 — 10%, а восстанавливать покупательскую способность в этом секторе можно будет начинать уже с сентября 2020 года.