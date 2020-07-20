Цены на бензин выросли в Челябинской области

Повышение не превышает уровень инфляции.

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Цены на бензин в Челябинской области за последние две недели увеличились в промежутке от 0,35% до 0,65%. Такие данные, по итогам мониторинга стоимости топлива у четырёх компании приводит региональное управление антимонопольной службы.

Так, «Газпромнефть-Центр» увеличил цену на АИ-92 — на 20 копеек а АИ-95 — на 40 копеек. «Лукойл-Уралнефтепродукт» на 30 копеек повысил стоимость АИ-95. «Башнефть-Розница» увеличила цену на АИ-92 на 20 копеек, АИ-95 — на 40 копеек, ДТ — на 15 копеек, ООО «Регион» АИ-92 — на 25 копеек, АИ-95 — на 15 копеек. В УФАС отметили, что при этом не был превышен уровень инфляции.

«В период с апреля по июнь на розничном рынке нефтепродуктов на территории г. Челябинска цена оставалась неизменной, однако, рост мелкооптовых цен на нефтепродукты в указанные периоды был значительный. Так, например, с 08.06.2020 по 14.06.2020 рост мелкооптовой цены составил от 3% до 15%», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь УФАС области Наталья Мартынюк.

Отмечается, что до указанного периода розничные цены на бензин в Челябинской области не повышались в течение 10 недель. Причинами динамики цен на нефтепродукты является снижение объемов реализации на внутренний рынок нефтепродуктов, в том числе на биржевых торгах, которые связаны с остановками НПЗ на профилактические работы. Повлияло и заключение соглашения ОПЕК+, его следствием стало снижение добычи сырья необходимого для производства нефтепродуктов.