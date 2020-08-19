Самый дешёвый бензин АИ-92 продаётся в Челябинской области

Но, несмотря на цену, на среднюю зарплату можно купить вдвое меньше топлива, чем в некоторых российских регионах.

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Самый дешёвый бензин в России можно найти в Челябинской области. Литр топлива АИ-92 здесь можно приобрести за 39,72 рубля. Это самый низкий показатель по России, отмечает агентство РИА Рейтинг.

«В среднем по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев 2020 года — с января по июль — подорожал на 1,9%. В трёх российских регионах стоимость автомобильного топлива выросла более чем на 5%. В Челябинской области, наоборот, его цена за этот период снизилась на 1%»,— говорится в исследовании.

Однако несмотря на то, что бензин АИ-92 на Южном Урале самый дешёвый, по количеству литров, которые можно приобрести на среднюю зарплату в месяц, Челябинская область находится на 30 месте. Так, южноуралец сможет приобрести всего 834 литра бензина. А жители, например, Свердловской области при цене 42,63 рубля за литр смогут приобрести 856 литров.

Самый дорогой бензин АИ-92 продаётся на Чукотке, однако жители этого автономного округа смогут купить почти двое больше бензина в месяц, чем южноуральцы. Так, один литр топлива там стоит 56 рублей, а в месяц на среднюю зарплату местный житель сможет купить 1727 литров. Лидером по количеству литров является Ямало-Ненецкий автономный округ — на среднюю зарплату местный житель может приобрести 2160 литров при цене 41,75 рубля за 1 литр.