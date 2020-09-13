Россияне предпочитают АИ-92 вместо АИ-95

Выбор более дешевой марки бензина связан с экономической ситуации, считают эксперты.

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Бензин марки АИ-92 в 2020 году оказался популярнее топлива АИ-95. К такому выводу пришли аналитики банка «Русккий стандарт», сообщает агентство экономической информации «Прайм».



По их данным, рост спроса спровоцировал бум внутреннего туризма из-за закрытых границ. При этом россияне стали задумываться об экономии, и поэтому чаще выбирают марку АИ-92, которая более доступна. Во время исследования, аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за лето 2020 года. Полученные данные они сравнили с аналогичным периодом 2019 года.

«Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин АИ-92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок АИ-95 практически не изменилось. Причём, летом 2019 года АИ-95 опережал в статистике количества покупок АИ-92, а летом 2020 они поменялись местами»,— подсчитали в одном из банков.

По мнению экспертов, выход более дешёвой марки бензина на лидирующие позиции отражает экономические тенденции. Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, на фоне пандемии россияне стараются снизить расходы на топливо. Также влияние оказал и факт сокращения покупки иномарок. По данным специалиста, в 2020 году самыми популярными моделями автомобилей стали «Лада Гранта» и «Лада Веста».