Специалисты объяснили, почему высадили яблони на проспекте Ленина в Челябинске

Выбор деревьев был обусловлен историей озеленения данной местности.

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В Челябинске на разделительной полосе проспекта Ленина возле ЮУрГУ появились молодые яблони. Заместитель мэра по городской среде Александр Егоров объяснил, что выбор деревьев — результат работы специалистов. Высаженные яблони — декоративный сорт, поэтому для еды они не пригодны. Не выкатятся они и на дорогу, так как проектировщиками заранее было продумано ограждение в виде кустарников.

«Во-первых, у них хорошая приживаемость, это важно для разделительной полосы. Второй момент — весь квартал ЮУрГУ, внутри между корпусами тоже растут яблони. Мы проанализировали исторические моменты по озеленению, увидели яблони и липы и поэтому используем именно эти деревья для озеленения. Я мониторил, например, парк Терешковой, там мы на днях высадили 75 пирамидальных тополей и 75 рябин. Там исторически не было ни яблонь, ни лип, и дендрологи проработали вопрос и предложили именно эти сорта деревьев», — отмечает Александр Егоров.

Рассказал Александр Егоров и о, так называемых, крупномерах. Молодые деревья от пяти до семи лет, высотой от пяти метров, имеют больше шансов для приживания. Все они прошли несколько циклов пересадки в питомнике, что дает им еще больше шансов для того, чтобы выжить.

«На каждое высаживаемое сейчас дерево есть гарантия, как минимум до конца сезона со стороны специалистов будет проведена еще обработка. Она включает в себя смену обвязов, т. е. подвязку деревьев, выравнивание и выставление кольев, обязательную прополку приствольного круга, еженедельную поливку, особенно в первый период времени, когда дерево пересаживается, очень важно его проливать водой, чтобы не засохло. Это все делает подрядчик, который высаживает деревья в рамках контракта. Если дерево засыхает, то подрядчик за свой счет обязан его заменить. Это до конца года. Затем на каждый год мы будем заключать контракты по обслуживанию этих деревьев», — подчеркнул заместитель главы Челябинска по городской среде.

Александр Егоров подчеркивает, что яблоням не грозит участь деревьев, которые недавно пришлось срубить на проспекте Ленина. Из-за того, что не было подрядчика, ухаживающего за ними, состояние деревьев было запущенным. Кроме того, для размещения деревьев необходимо довольно большое пространство, которого не было у данных экземпляров. Деревья, которые сегодня высаживают в городе, расположены на газоне. Вокруг их стволов специалисты стараются оставить нормативное расстояние, чтобы растение могло получать необходимое питание.