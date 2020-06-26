Не уничтожать цветники и клумбы попросила челябинцев Наталья Котова

В этом году пересмотрен подход к озеленению города.

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В этом году в Челябинске полностью пересмотрен подход к оформлению цветников и клумб. Поэтому многие жители справедливо интересуются — почему цветники этим летом не такие яркие и красочные.

Как рассказала мэр города Наталья Котова — в этом сезоне высаживают огромное количество разных видов многолетников.

«Это хосты, спиреи, лилейники, астильбы, золотистая смородина, снежноягодник, можжевельники, туи и еще очень много сортов. Нужно время чтобы они набрали полную силу и стали украшением челябинских улиц. Многие цветники стали комбинированными, совсем отказываться от однолетних растений мы не будем. Ведь уже весной они дают нам яркие краски и раннее цветение», — поделилась градоначальница.

При этом, высадку в районах города стараются делать так, чтобы цветение было поэтапным. А до момента роспуска цветов красочность создадут декоративнолистные растения.

И в администрации города вновь просят горожан не портить цветники. Ведь до сих пор нередки случаи выкапывания цветов или их вытаптывания.

«Я прошу челябинцев уважительно относиться к нашей работе, не разрушать ту красоту, которую сегодня мы создаем во всех районах города, и тогда цветники и клумбы будут радовать нас буйством красок с ранней весны до поздней осени», — добавила Наталья Котова.

Напомним, что также пересмотрен подход к содержанию деревьев около проезжих частей города. Так, теперь вместо плитки вокруг стволов деревьев будет газон — это даст им больше корневой свободы, чтобы они не погибали. Также непосредственно сами деревья начинают очищать от кусков гирлянд и мотков проводов — всю эту работу курирует вице-мэр по городской среде Александр Егоров.