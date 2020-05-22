Киоски заменили на газон и ивы на Комсомольском проспекте Челябинска

Борьба Натальи Котовой с ларьками продолжается.

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Наталья Котова с тех пор, как заняла кресло главы Челябинска, начала планомерную борьбу с киосками на улицах Челябинска. Старые обшарпанные ларьки постепенно исчезали с улиц города, продолжается эта работа и по сей день. Главная цель, которую преследует администрация в этом направлении, — улучшить внешний облик мегаполиса. Результаты, говорящие о том, что без киосков уютнее и красивее, уже видны на Комсомольском проспекте.

«Комсомольский-Чичерина. Были ларьки, стал газон и шаровидные ивы. Идея Натальи Котовой, исполнение администрации города и сети ресторанов быстрого питания. Бизнесмены понимают что такое соседство им гораздо выгодней чем безобразные киоски», — отметил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Отметим, что тема озеленения в Челябинске в этом году очень громко зазвучала. По всему городу высаживаются ивы, яблони, пирамидальные тополя, крупномерные деревья. К примеру, разделительную полосу на проспекте Ленина теперь украшают декоративные яблони, обрамленные кустами кизильника.