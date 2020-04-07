Центр занятости населения объяснил, что делать тем, кто не может забрать справку для получения пособия

Ведомство принимает документ в любом электронном формате.

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В Челябинске сегодня, 7 апреля, состоялся брифинг, на котором руководители Центра занятости населения ответили на интересующие людей вопросы. Многие южноуральцы тревожились из-за того, что не могут забрать справку о среднем заработке у работодателя из-за режима самоизоляции.

В Центре занятости населения подтверждают, что получить пособия по безработице можно только при наличии данной справки. Без нее начисления будут минимальными.

«Мы по предыдущим кризисным явлениям и фактически вся служба занятости обращаемся в наши федеральные структуры Минтруд и Роструд с просьбой рассмотреть вопрос о унификации справок, которые получают люди при увольнении. Тем не менее, отдельная обособленная справка сохраняется и однозначно очень жестко требуется по линиям исполнения федерального законодательства о занятости. Этот отдельный документ продолжает существовать, уйти на 2НДФЛ или иные документы мы не можем. Мы не можем отказаться от приема этого документа, именно по нему вычисляется размер начисляемого пособия человеку. Там стоят конкретные цифры по трем последним месяцам. Пособия назначаются за счет федеральных средств, поэтому такие жесткие требования», — сообщает начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Чтобы получить справку о среднем заработке, гражданину необходимо обратиться в бухгалтерию предприятия, на котором он работал. Переслать документ в Центр занятости можно по электронной почте в виде фотографии или скана, на документе обязательно должны стоять подписи руководителя и бухгалтера, а также печать.