/ В 2019 году рынок ОСАГО ждут серьезные перемены

Нововведения устранят основные недочеты, вызывающие вопросы у водителей.

Закон об обязательном страховании автомобилей в России был принят достаточно давно — еще в 2003 году. Затем последовали многочисленные попытки его модернизации, с целью сделать систему более удобной. Новый блок доработок, который планируют ввести в следующем году, должен сгладить некоторые «острые углы» ОСАГО.

Сохранение коэффициента

Наиболее важное изменение в законе коснется коэффициента бонус-малус (КБМ), а точнее порядка его присвоения и сохранения. Этот коэффициент дает скидку на ОСАГО за безаварийную езду, а также «штрафует» тех, кто часто становился виновником ДТП, более высокой стоимостью страховки.

Однако по действующим правилам значение КМБ могло «обнулиться». Некоторые владельцы авто по ряду причин порой не оформляют ОСАГО в течение года. Это приводит к тому, что КБМ становился равным 1, как если бы у водителя не было опыта вождения.

Но что для одного горе, для другого — неплохая возможность сэкономить: автохамы, многократно устраивающие аварии, попросту выжидали один год и потом оформляли страховку по стоимости как у новичка.

За моими плечами практически 20 лет безаварийной езды — ОСАГО честно оформлял каждый год, КБМ верно приближался к максимуму, а скидка доходила до 45%. Однако прошлой зимой понадобились деньги на лечение, решили с женой продать машину. Пока копили на новую, ездили на общественном транспорте. В итоге узнали, что за время без оформления страховки весь КБМ обнулился: повозмущались, конечно, но что толку — такое правило ведь и правда есть. Вот только его справедливость вызывает большой вопрос: ездишь 20 лет, или первый год сел за руль — плати одинаково, жизненные обстоятельства тоже никого не волнуют, — делится копейчанин Максим Глазов.

Серьезность и масштаб проблемы отмечают и в Банке России: по словам специалистов, более 50% жалоб граждан на страхование ОСАГО касаются именно КБМ.

Мы планируем сделать систему КБМ простой и понятной. Сейчас, если человек в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО, его КБМ обнуляется. Также он сгорает и у аварийного водителя, который на год не вписывается в страховку и водит машину по полису мультидрайв, то есть без ограничения водителей, — цитирует директора департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунию 56orb.ru.

Нововведения 2019 года лишат аварийных водителей возможности экономить на страховке, а ответственные владельцы сохранят за собой право оформления ОСАГО со своим коэффициентом, даже если человек не был вписан в полис в течение нескольких лет. КБМ будет присваиваться водителю раз в год, и показатель не изменится на протяжении этого периода.

Закон также предусмотрел решение другой важной проблемы. В данный момент, если водителя вписали сразу в несколько полисов разных автомобилей, происходит «задвоение» КБМ. Случается это из-за того, что в один полис с этим водителем записаны другие, со своей автомобильной «репутацией». В 2019 году каждый водитель получит только один КБМ: обладателю нескольких коэффициентов присвоят наилучший.

Защита пострадавших

Помимо бонусной системы изменения коснутся и других моментов. Недобросовестных страховщиков, пытающихся навязать дополнительные услуги в процессе оформления, ждет повышение штрафов. Выявлять и доказывать факт препятствования покупке страховки в скором времени, возможно, будут при помощи камер, под «прицелом» которых будет осуществляться оформление договора — такую процедуру предлагают сделать обязательной.

Некоторые в попытках сэкономить драгоценное время оформляют электронный полис на сайте страховщика. Однако по пути оформления полиса может возникнуть препятствие в виде «зависания» интернет-площадки. Если проблема повторяется снова и снова, уже сейчас можно записать процесс оформления на видео — в таком случае страховщика также обяжут выплатить штраф.

На этапе обсуждения находится инициатива, согласно которой при расчете компенсации за причиненный ущерб в ДТП учет износа деталей будет отменен. Нововведения помогут полностью покрыть качественный ремонт авто. Однако есть и ограничение. Во избежание мошеннических действий со стороны автовладельцев, при полной гибели машины возместят ее реальную стоимость.

Кроме того, произойдет постепенное повышение и выравнивание страховых сумм, которые выплачивают за вред, причиненный пострадавшим в ДТП. Сегодня же жизнь и здоровье пассажира маршрутного такси оценивается в четыре раза выше, чем жизнь пешехода и пассажира обычного авто, что как минимум несправедливо.