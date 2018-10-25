/ На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение

Ремонт дорожного покрытия начинается на пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова.

Одну из главных магистралей южноуральской столицы перекроют на неделю. Речь идет о пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова. Ограничение движения на данном участке будет введено из-за ремонта дорожного покрытия.

В связи с ремонтом дорожного покрытия с 22:00 25 октября до 6:00 31 октября будет ограничено движение транспорта. — отметили в городской администрации.

Кроме того, в эти дни ограничат движение трамваев. С 23:00 и до 6:00 уехать на общественном транспорте не получится.

Отметим, только за этот сезон в Челябинске отремонтировали 44 километра дорожного покрытия. Ремонт проходил в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, развитие дорожной инфрастурктуры области является одним из ключевых для региона, об этом ранее сообщал глава региона Борис Дубровский.