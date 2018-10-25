Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.63 +0.32 75.08 +0.22
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение

На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение

Ремонт дорожного покрытия начинается на пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова.
сегодня в 11:39
  |  Общество

Одну из главных магистралей южноуральской столицы перекроют на неделю. Речь идет о пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова. Ограничение движения на данном участке будет введено из-за ремонта дорожного покрытия.

В связи с ремонтом дорожного покрытия с 22:00 25 октября до 6:00 31 октября будет ограничено движение транспорта. — отметили в городской администрации.

Кроме того, в эти дни ограничат движение трамваев. С 23:00 и до 6:00 уехать на общественном транспорте не получится.

Отметим, только за этот сезон в Челябинске отремонтировали 44 километра дорожного покрытия. Ремонт проходил в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, развитие дорожной инфрастурктуры области является одним из ключевых для региона, об этом ранее сообщал глава региона Борис Дубровский.

Общество
Одну из главных улиц Челябинска перекроют из-за ремонта дороги
18.10.2018
Одну из главных улиц Челябинска перекроют из-за ремонта дороги
Общество
В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги
10.10.2018
В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги
Общество
Дорожники взялись за ремонт асфальта на улице Энгельса
21.08.2018
Дорожники взялись за ремонт асфальта на улице Энгельса
Общество
Завершается ремонт дорог, ведущих на Увильды
20.08.2018
Завершается ремонт дорог, ведущих на Увильды
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
От болезни Стивена Хокинга скончалась челябинская баскетболистка
сегодня в 12:34
От болезни Стивена Хокинга скончалась челябинская баскетболистка
Происшествия
Выброшенных в мусорный бак котят обнаружила жительница Магнитогорска
  
сегодня в 11:51
Выброшенных в мусорный бак котят обнаружила жительница Магнитогорска
Общество
На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение
сегодня в 11:39
На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение
Общество
Новые социально важные объекты появятся в Челябинской области
сегодня в 11:30
Новые социально важные объекты появятся в Челябинской области
Общество
Банки спишут долги семьям погибших в керченском колледже
сегодня в 10:52
Банки спишут долги семьям погибших в керченском колледже
Общество
Дикого енота спасли челябинские зоозащитники
  
сегодня в 10:26
Дикого енота спасли челябинские зоозащитники
Происшествия
Пенсионерка задушила больного раком мужа в Чебаркуле
сегодня в 09:52
Пенсионерка задушила больного раком мужа в Чебаркуле
Общество
КВНщики Южного Урала вспомнят памятные моменты истории игры
сегодня в 08:31
КВНщики Южного Урала вспомнят памятные моменты истории игры
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6