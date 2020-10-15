Общественные туалеты с банкоматами появятся на улицах Челябинска

Эскизы опубликовали в телеграм-канале управления архитектуры администрации города.

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Управление архитектуры Челябинска показало новый дизайн общественных туалетов, которые планируется установить на улицах города. Эскизы были опубликованы в телеграм-канале ведомства.



Туалеты представляют собой боксы, фасады которых обшиты панелями из просечно-вытяжной сетки. Все их типы, как утверждают представители управления архитектуры, подходят для маломобильных категорий населения. Среди представленных вариантов есть даже боксы с банкоматами.

«Мы считаем, что в парках и скверах могут появляться свои дизайны туалетов, а для остальных территорий в городе будем использовать такой»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении архитектуры Челябинска.

Отметим, когда именно новые общественные туалеты появятся на территории города, пока неизвестно. Сейчас управление архитектуры общается с производителями и выбирает необходимые материалы и оборудование.