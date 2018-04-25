/ Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы

Режиссеры ОТВ определят «картинку» прямого эфира.

Вторая репетиция парада Победы состоится в Челябинске 25 апреля. На площади Революции снова выстроятся курсанты военных училищ, слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ и сотрудники МВД и Росгвардии. Они будут репетировать построение, маршировать. В то же время сотрудники медиахолдинга ОТВ будут проводить свою «репетицию» — проверять оборудование, смотреть, с какого ракурса лучше проводить съемку, чтобы 9 мая обеспечить качественную прямую трансляцию парада Дня Победа.

Мы посмотрим строевую подготовку и проведем черновой вариант съемки, чтобы узнать, как в итоге это будет смотреться в кадре. Мы постараемся найти максимально выгодные места для съемок, чтобы смотрелось красиво и эстетично, а также оценим наши возможности при нестабильной погоде. — рассказал сайту «Первый областной» главный режиссер Сергей Новожилов.

Репетиция парада начнется в 20:00 25 апреля. В это время дороги перекрывать не будут. Это случится позже, 7 мая, когда в репетиции примет участие техника.

Напомним, что парад Победы 9 мая будут транслировать на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ, а на сайте «Первый областной» состоится текстовая трансляция события.