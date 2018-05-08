/ Фронтовые треугольники раздадут 9 мая на челябинском железнодорожном вокзале

«Челябинск-Главный» присоединится к празднованию Дня Победы.

Не каждый сможет встретить 9 мая на главной площади своего города. Некоторые жители Челябинской области, России и других стран будут в этот день пассажирами поезда. Для них челябинский вокзал подготовил праздничную программу. Помещение тематически украсят, а в холле вокзала будут выступать творческие коллективы.

9 мая в 11:00 на Челябинском вокзале пройдет акция «Вокзал Победы», в рамках которой коллективы Дворца культуры железнодорожников и студенты Челябинского института путей сообщения поздравят пассажиров и гостей города концертными номерами и военными песнями. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Кроме того, пассажиры и гости вокзала в День Победы смогут получить послания фронтовиков. Около 600 треугольников, которые действительно были написаны во время ВОВ, будут розданы железнодорожниками, переодетыми в военную форму.