Световые арт-объекты появятся в Челябинске к Новому году

Рабочие приступили к монтажу конструкций.

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В Челябинске с 25 по 30 декабря пройдет фестиваль «Южноуральское сияние». В рамках проекта в каждом районе города установят арт-композиции с праздничной иллюминацией. Каждый день на фасаде драмтеатра будут демонстрировать 3D-сказки.

Шоу будет начинаться в 20.00 и включит в себя пять трехминутных показов, а также развлекательную программу. Проекция на театр будет вестись с помощью четырех вышек, также будет установлено звуковое оборудование, гостей будет развлекать ди-джей.

«Постараемся удивить горожан, задать новогоднего настроения в городе. В рамках фестиваля весь город постараемся наполнить небольшими инсталляциями светодиодными и перфомансом рядом с ними, где можно будет поднять себе настроение, сфотографироваться, поиграть. Также приглашаем на открытие светового туннеля на Кировке», — рассказал организатор фестиваля Олег Прямков.

Возле поющего фонтана появятся световые фигуры: балерина, веер, театральное зеркало и карета. Всего инсталляций будет 19 — в разных районах Челябинска. У ТК «Кольцо» появится елка, а в сквере им. Колющенко — огромный самовар. На ЧМЗ установят четырехметровую подарочную коробку, а на Алом поле — елочный шар. На главной пешеходной улице города засверкают арки.