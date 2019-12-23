Световое шоу, выступления и праздничная программа ждут челябинцев перед новым годом

Праздничные мероприятия ждут горожан с декабря по январь.

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Челябинцев приглашают посетить праздничные мероприятия, приуроченные к наступающему Новому году. Череда новогодних программ начнется уже 25 декабря с открытия ледового городка на площади Революции. Всех жителей города ждут в 18:00, чтобы зажечь главную елку города, посмотреть выступления творческих коллективов, а также поучаствовать в конкурсах.

«С 26 по 30 декабря с 15:00 до 17:00 на площади будет проходить праздничная программа "В гости к Деду Морозу". 31 декабря в 22:00 начнется программа "Новогодняя ночь", которая продлится три часа. Для челябинцев и гостей города покажут творческие номера, проведут конкурсы и игры, вести мероприятие будут Дед Мороз и Снегурочка», — рассказала начальник управления культуры города Челябинска Элеонора Халикова.

Также челябинцев ждет грандиозное световое шоу, в рамках фестиваля «Южноуральское сияние». С 25 по 29 декабря с 20:00 до 21:00 на Театральной площади жителей города ждет театрализованное представление, которое завершится демонстрацией сказки на фасаде театра драмы имени Наума Орлова.

«Жители Челябинска смогут увидеть пять новогодних сюжетов: "Снежная королева", "Щелкунчик", "12 месяцев", "Ночь перед Рождеством", "Новогодняя сказка в Челябинске"», — прокомментировала Элеонора Халикова.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что для празднования Нового года в городе запланированы новые мероприятия.

«Мы постарались организовать как можно больше праздничных мероприятий для горожан. На это были направлены дополнительные средства на организацию, многое из этого делается в городе впервые. Надеемся, что жители придут посмотреть сами и приведут детей», — подчеркнула Наталья Котова.

Помимо этого, в Челябинске пройдет более 20 мероприятий от муниципальных библиотек, будут организованы праздничные квесты и концерты.