Челябинцев призывают к терпению: в мэрии прокомментировали пробки из-за ремонтных работ

Сегодня утром жители города стояли в огромной пробке на Северо-Западе.

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В Челябинске из-за ремонта дорожного полотна в утренний час пик Северо-Запад встал в масштабной пробке. Работы на улице Чичерина ведутся с вечера и до раннего утра. Перекрывать рабочие могут только несколько полос, чтобы оставить часть дороги для автомобилистов.



«Работы начинаются в 20:00, мы частично перекрываем дорогу, готовим полотно, колодцы. Столько, чтобы успеть сделать за смену. В 21:00-22:00 часа начинаем класть асфальт, завершаются работы к 5:30. Открываем полосы около 7:30 — 8:00. Из-за того, что мы не можем перекрыть дорогу полностью, работы будут длиться еще дней 8-10», — сообщил сайту «Первый областной» заместитель гендиректора ООО «Нижавтодорстрой» Александр Сидорук.

Отметим, что врип главы Челябинска Наталья Котова попросила жителей города планировать заранее маршрут, учитывая дорожные работы. Она подчеркнула, что закончить их необходимо до того, как в городе пойдут дожди.