Центр Челябинска перекроют 2 мая с 7 утра из-за спортивных состязаний

Ограничения коснутся автомобилей и общественного транспорта

В субботу город примет сразу три крупных соревнования. Начнется все с 93-й легкоатлетической эстафеты. Также спортсмены выйдут на 72-ю кольцевую велогонку и 14-ю гонку на лыжероллерах. Праздник спорта на призы администрации Челябинска посвятят Году единства народов России. Старт мероприятий назначен на 10 утра, сообщает пресс-служба администрации города.

Традиционный маршрут эстафеты будет пролегать по проспекту Ленина. Длина дистанции составит почти 6 километров. В ней примут участие 2500 участников. Наблюдать за борьбой атлетов, а затем велосипедистов и лыжероллеров можно будет вдоль всей трассы. На площади Революции установят экран для прямой трансляции.

Движение личного и общественного транспорта закроют с 07:00 до 15:00. Временные ограничения коснутся части проспекта Ленина и примыкающих улиц. Водителям не стоит парковать машины вдоль проспекта Ленина и Малой Ленина от памятника Курчатова до улицы Цвиллинга.

Под ограничения попадут следующие участки: проспект Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга, улица Коммуны от Лесопарковой до Энгельса. Также перекроют Энгельса от Сони Кривой до Труда, Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны, Лесопарковую от Сони Кривой до Коммуны. Закроют Тернопольскую от Сони Кривой до проспекта Ленина. Не проехать будет по Володарского от проспекта Ленина до Труда, по Свердловскому проспекту от Сони Кривой до Труда, по Красной от Сони Кривой до Труда. Также ограничат движение по Воровского от площади Революции до улицы Сони Кривой.

Автобусы пустят в объезд по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Трамваи и троллейбусы изменят привычные схемы движения.

Тут мы рассказали, как начиналась и развивалась челябинская эстафета.