Стала известна программа Челябинской легкоатлетической эстафеты — 2026

Забеги стартуют в 11:00, а завершится спортивный праздник награждением в 13:30

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета в Челябинске пройдет 2 мая. Помимо основных забегов по проспекту Ленина, состоятся также велогонка и заезд на лыжероллерах. Публикуем подробную программу соревнований и напоминаем, что движение транспорта от улицы Цвиллинга до памятника Курчатову во время проведения мероприятия будет закрыто.

В этом году легкоатлетическая эстафета будет проводиться в 93‑й раз — это одно из самых старейших спортивных мероприятий, которое ежегодно проводится в Челябинске в майские праздники. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. Организаторы ожидают, что на старт выйдут 2500 участников — это команды школ, вузов, колледжей, ДЮСШ, предприятий и спортивных клубов.

93-я легкоатлетическая эстафета, 72-я кольцевая велогонка и 14-я гонка на лыжероллерах в Челябинске. Программа соревнований:

10:00 — парад открытия;

11:00 — мужской забег (команды ДЮСШ города Челябинска, команды коллективов физкультуры предприятий и организаций, команды вузов, колледжей и военных институтов);

11:25 — смешанный забег (команды общеобразовательных школ);

11:50 — главный забег (команды высших учебных заведений, команды спортивных клубов и организаций, команды ДЮСШ и колледжей Челябинской области);

12:15 — велогонка;

12:40 — заезд на лыжероллерах;

13:30 — награждение.

Для зрителей организуют прямую трансляцию — на площади Революции установят специальный экран. Наблюдать за забегами можно будет и с тротуаров вдоль проспекта Ленина.

На время проведения спортивного мероприятия движение транспорта по проспекту Ленина будет полностью перекрыто — от улицы Цвиллинга до памятника Курчатову. Организаторы рекомендуют заранее планировать маршруты объезда и пользоваться общественным транспортом.

Автор: Татьяна Баткова