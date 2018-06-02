Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.21 +0.19 72.72 +0.14
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Студенты ЮУрГУ начали испытания анистрессового хлеба на добровольцах

Студенты ЮУрГУ начали испытания анистрессового хлеба на добровольцах

Исследование проходит «вслепую».
сегодня в 12:19
  |  Наука

В лаборатории ЮУрГУ студенты и их наставники приступили к очередному этапу исследований воздействия антистрессового хлеба на человека. Биологи убеждены, что состав продукта должен заметно укрепить психику и иммунитет испытуемых. Такого эффекта можно достичь благодаря мощным антиоксидантам, которые добавляются в муку при выпечке продукта. В состав входит дигидрокверцетин, полученный из лиственницы, а также экстракт березового гриба.

Исследование носит слепой характер. Наши испытуемые не знают, какой хлеб они потребляют, чтобы исключить эффект плацебо. — рассказала сайту «Первый областной» аспирант высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Анастасия Паймулина

Испытание проводится в течение 28 дней. Его участники съедают в день 30 граммов антистрессового хлеба, в которых содержится суточная доза потребления данных веществ. Перед началом эксперимента испытуемые проходят медицинское обследование. Не участвуют в эксперименте несовершеннолетние, беременные и кормящие женщины, а также те, у кого индивидуальная непереносимость веществ в составе продукта.

Мы проводим обследование с помощью бескровного анализатора крови, без проколов кожи. Оно основано на принципе тепловидения. Из 104 параметров анализа наибольшее значение будет иметь сахар крови, как отражение усвоения углеводов. — прокомментировала врач лаборатории Татьяна Алферова.

Спустя месяц потребления чудо-хлеба экспериментаторы планируют увидеть заметные изменения в организме испытуемых. Должна повысится стрессоустойчивость как на психологическом уровне, так и на молекулярном. Иммунитет станет крепче, общее состоянии заметно улучшится.

Нас будет интересовать и стратегия пищевого поведения организма. Совместно с институтом спорта и туризма будет проводиться аппаратно-инструментальное подтверждение, будут исследоваться некоторые электрофизиологические параметры. Это нам позволит получить комплексное аргументированное подтверждение тех изменений, которые произошли в организме испытуемых. — рассказал заведующий кафедрой клинической психологии ЮУрГУ Михаил Беребин.

Хлеб-антистресс не единственный продукт, который заметно улучшит качество жизни его потребителям. Исследователи ЮУрГУ планируют разработать целую линейку подобной продукции.

Наука
«Наушники» с запахом представили ученые для борьбы с аэрофобией
02.05.2018
«Наушники» с запахом представили ученые для борьбы с аэрофобией
Наука
Ученые выяснили, что мышцы космонавтов выдержат микрогравитацию Марса
19.04.2018
Ученые выяснили, что мышцы космонавтов выдержат микрогравитацию Марса
Общество
Ученые ЮУрГУ и Оксфордского университета запатентовали совместные разработки
09.04.2018
Ученые ЮУрГУ и Оксфордского университета запатентовали совместные разработки
Общество
Вода как топливо: российские ученые работают над созданием нового поколения катализаторов
29.03.2018
Вода как топливо: российские ученые работают над созданием нового поколения катализаторов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Федя
13:19, 02.06.2018
Хоть бы заголовок без ошибок написали....

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Игрок НХЛ Евгений Дадонов провел зарядку и посадил дерево в челябинском парке
  
сегодня в 15:51
Игрок НХЛ Евгений Дадонов провел зарядку и посадил дерево в челябинском парке
Общество
Прояснения и сильный ветер пообещали синоптики на третий день лета
сегодня в 15:40
Прояснения и сильный ветер пообещали синоптики на третий день лета
Происшествия
Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте
сегодня в 15:01
Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте
Происшествия
Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области
сегодня в 14:25
Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области
Происшествия
Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска
сегодня в 13:51
Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска
Общество
Жительница Аргаяшского района встретила в лесу павлина
сегодня в 13:23
Жительница Аргаяшского района встретила в лесу павлина
Наука
Студенты ЮУрГУ начали испытания анистрессового хлеба на добровольцах
сегодня в 12:19
Студенты ЮУрГУ начали испытания анистрессового хлеба на добровольцах
Происшествия
Пассажирский поезд насквозь пробил лося сцепкой для вагонов. 18+
сегодня в 11:08
Пассажирский поезд насквозь пробил лося сцепкой для вагонов. 18+
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6