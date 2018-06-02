/ Студенты ЮУрГУ начали испытания анистрессового хлеба на добровольцах

Исследование проходит «вслепую».

В лаборатории ЮУрГУ студенты и их наставники приступили к очередному этапу исследований воздействия антистрессового хлеба на человека. Биологи убеждены, что состав продукта должен заметно укрепить психику и иммунитет испытуемых. Такого эффекта можно достичь благодаря мощным антиоксидантам, которые добавляются в муку при выпечке продукта. В состав входит дигидрокверцетин, полученный из лиственницы, а также экстракт березового гриба.

Исследование носит слепой характер. Наши испытуемые не знают, какой хлеб они потребляют, чтобы исключить эффект плацебо. — рассказала сайту «Первый областной» аспирант высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Анастасия Паймулина

Испытание проводится в течение 28 дней. Его участники съедают в день 30 граммов антистрессового хлеба, в которых содержится суточная доза потребления данных веществ. Перед началом эксперимента испытуемые проходят медицинское обследование. Не участвуют в эксперименте несовершеннолетние, беременные и кормящие женщины, а также те, у кого индивидуальная непереносимость веществ в составе продукта.

Мы проводим обследование с помощью бескровного анализатора крови, без проколов кожи. Оно основано на принципе тепловидения. Из 104 параметров анализа наибольшее значение будет иметь сахар крови, как отражение усвоения углеводов. — прокомментировала врач лаборатории Татьяна Алферова.

Спустя месяц потребления чудо-хлеба экспериментаторы планируют увидеть заметные изменения в организме испытуемых. Должна повысится стрессоустойчивость как на психологическом уровне, так и на молекулярном. Иммунитет станет крепче, общее состоянии заметно улучшится.

Нас будет интересовать и стратегия пищевого поведения организма. Совместно с институтом спорта и туризма будет проводиться аппаратно-инструментальное подтверждение, будут исследоваться некоторые электрофизиологические параметры. Это нам позволит получить комплексное аргументированное подтверждение тех изменений, которые произошли в организме испытуемых. — рассказал заведующий кафедрой клинической психологии ЮУрГУ Михаил Беребин.

Хлеб-антистресс не единственный продукт, который заметно улучшит качество жизни его потребителям. Исследователи ЮУрГУ планируют разработать целую линейку подобной продукции.