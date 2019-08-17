Стали известны причины пожара в старинном особняке в центре Челябинска

Пламя уничтожило памятник культуры неделю назад.

Правоохранительные органы выяснили причину возгорания в старинном особняке, расположенном в самом центре Челябинска. Пламя охватило строение на пересечении улиц Труда и Свободы в ночь с 9 на 10 августа. «Дом Пчелина» сильно пострадал, историческое здание теперь нуждается в масштабной реконструкции.

Специалисты рассматривали сразу несколько возможных причин возгорания: поджог и неосторожное обращение с огнем. Сейчас правоохранителям стала известна точная причина произошедшего.

«Причина пожара в "Доме Пчелина" — умышленный поджог. Возбуждено уголовное дело», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Напомним, что в особняке уже бушевал пожар несколько лет назад. В 2014 году от пламени пострадали деревянные конструкции.