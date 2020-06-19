Целых два «разворота» сделал Алексей Текслер во время посещения Аргаяшского района

Один из них закончился серьезным разносом.

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Алексей Текслер сегодня, 19 июня, посещает Аргаяшский муниципальный район. Он побывал в селах, расположенных в муниципалитете, строящийся ФОК. Но практически ни одна поездка губернатора Челябинской области не обходится без знаменитых и, главное, внезапных «разворотов Текслера». В эту поездку он успел совершить уже два таких заезда по заявкам жителей.

Первым внеплановым пунктом стало село Кузнецкое, где люди долгое время жаловались, что они живут практически без воды. Оказалось, что объема питьевой влаги действительно на село не хватает. И такая проблема, по рассказам жителей, существует уже 4 года.

Алексею Текслеру очень не понравился такой расклад. И он буквально устроил разнос своим подчиненным — местным властям.

«Эту проблему надо решать очень срочно. Ставлю главе района этот вопрос под особый контроль», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также жители многоквартирного дома жаловались и на отсутствие газового снабжения. Поэтому встречу с газовщиками обещали провести на следующей неделе.

Вторым «разворотом Текслера» стало озеро Увильды. В прошлом, 2019 году, судом было поставлено убрать оттуда незаконный забор. Однако собственник земли этого не сделал. И около двух дней назад на данную проблему обратил внимание Алексей Текслер. После чего незаконный забор немедленно был убран.

«Хочу вернуться к тому, что было в СССР — когда все берега озер и рек были в свободном доступе для людей», — заявил глава региона.

На данный момент его поездка по Аргаяшскому району еще не окончена. Возможно, глава региона совершит еще один, завершающий «разворот».