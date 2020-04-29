«К каждому полицейского не приставить!»: послаблений в режиме самоизоляции в майские праздники не будет

Шашлыки и встречи с друзьями лучше не планировать.

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Сегодня, 29 апреля, Алексей Текслер дал четко понять, что никаких послаблений в ограничительном режиме на период майским праздников и нерабочих дней не будет. Отдыхать люди будут 11 дней, но поездки на шашлыки планировать не стоит. Во все эти дни необходимо также четко соблюдать режим самоизоляции.

«Все ранее принятые нормативные акты, регулирующие режим повышенной готовности, режим самоизоляции, все предписания Роспотребнадзора о соблюдении этих режимов, они продолжают действовать. Соответственно, все ограничительные меры сохраняются», — отметил губернатор в ходе традиционного брифинга.

В длинные майские выходные жители региона привыкли собираться с друзьями и родными на природе, жарить шашлыки, устраивать пикники и посиделки у костра. Но в этом году традицию стоит изменить. У коронавируса выходных и праздников нет. За соблюдением режима самоизоляции в области продолжат следить сотрудники полиции и надзорных ведомств.

«Акцент работы полиции и иных должностных лиц по-прежнему будет делаться на разъяснительную работу, но в случае активного нарушения будут применяться санкции, как это делается и сейчас. Я по-прежнему рассчитываю на сознательность наших граждан, потому что это вопрос жизни и здоровья, мы к каждому гражданину полицейского не приставим, и это нужно понимать, и задачи такой нет», — добавил Алексей Текслер.

Поэтому предстоящие выходные советуют провести дома, а с родственниками и друзьями пообщаться онлайн. Только социальная разобщенность позволит нам сдержать распространение коронавируса.