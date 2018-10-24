/ Цех, заложенный премьером Медведевым, открывается в Челябинске

Это и еще несколько важных событий проанонсировал Борис Дубровский в интервью федеральному каналу.

Цех по производству электродвигателей запускают в Челябинской области. На торжественном событии будет присутствовать президент Владимир Путин, правда, не лично, а в режиме конференц-связи. Первые лица государства оказали большое влияние на судьбу нового объекта завода «Русские электрические двигатели». Например, первый камень заложил премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году. Об этом губернатор Борис Дубровский рассказал в утренней беседе с корреспондентами НТВ. Он отметил, что в регионе успешно развивается промышленность.

Промышленность не только развивается. Она наша основа. А сейчас и сельское хозяйство. Это одна из наших точек роста, у нас хорошие результаты, серьезные. Мне лично интересно заниматься им. Я металлург по жизни, сельское хозяйство не было для меня открытой книгой, а на губернаторском сроке я понял, что это интересный бизнес. В условиях нашего рискованного земледелия успех возможен только при применении технологий. — рассказал Борис Дубровский.

В беседе также подняли тему строительства ВСМ. Она свяжет Челябинск и Екатеринбург, тем самым создав третью по величине агломерацию в России. Проект уже получил положительное заключение по итогам технологического и ценового аудита.

С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. — сказал Борис Дубровский.

Положительные эффекты, подчеркнул губернатор, появляются еще на этапе строительства ВСМ.