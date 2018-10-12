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/ Расширить льготу на транспорт попросил губернатора челябинский пенсионер

Расширить льготу на транспорт попросил губернатора челябинский пенсионер

Одно из предложений — снизить налоги для «возрастных» машин, зарегистрированных на пожилых.
сегодня в 17:56
  |  Общество

Изменению региональных льгот для удобства пенсионеров рады, в первую очередь, пожилые люди. Усовершенствование пока рассматривают депутаты. Одна из мер — расширить льготу на налог для автомобилей до 180 лошадиных сил. Инициативу внес губернатор Борис Дубровский после обращения к нему 83-летнего челябинского пенсионера. Он ездит на джипе уже 18 лет, и не готов променять свою машину на другую. Однако налоги в определенный момент стали слишком высоки — 9 тысяч рублей в год.

Я так привыкаю к автомобилям, я автомобилист старый. И расстаюсь с ними очень тяжело. Без машины мне надо было бросить и сад-огород. Он находится в 20 километрах от города. И туда в плохую погоду, по бездорожью, только на него. Более того, надо туда увезти рекультиватор, косилку. — рассказал сайту «Первый областной» автомобилист Кирьян Семенов.

Противники расширения льгот говорят, что пенсионеры не ездят на машинах с таким мощным двигателем. Если на них и зарегистрирован автомобиль, то принадлежит детям или внукам. Поэтому сейчас рассматривают альтернативу: «возрастные» автомобили с двигателем до 180 лошадиных сил, принадлежащие пенсионерам.

Депутаты ЗСО поддержали инициативу и на ближайшем заседании, думаю, эта инициатива примет законную форму. Это как раз тот пример, который говорит о том, что губернатор и депутаты ЗСО проявляют заботу о пенсионерах, о которой говорил президент РФ, обсуждая пенсионную реформу. — прокомментировал сайту «Первый областной» председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Пенсионер Кирьян Семенов и губернатор Борис Дубровский надеются, что инициатива будет одобрена. Тогда вместо 9 тысяч в год владельцы «мощных» машин пенсионного возраста будут платить всего лишь 180 рублей.

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