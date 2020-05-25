Царское ложе для Симбы прислали в Челябинск из Нижней Туры

Посылка в адрес Карена Даллакяна пришла из Свердловской области.

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Челябинский Айболит — Карен Даллакян поделился видео с распаковкой посылки, которую прислала в приют «Спаси меня» жительница Нижней Туры Ирина. Женщина адресовала ее спасенному львенку Симбе, которого зоозащитник выхаживает в Челябинске.

«Вот здесь тряпки, который нам очень нужны, пакеты, а это у нас царское ложе — бамбуковый трон! Спасибо огромное Ирине, посмотрите, как Симбочка радуется!», — комментирует Карен Даллакян.

Симба и вправду неожиданному подарку был рад. В то время, как ветеринар распаковывал посылку, львенок бегал по клетке и прижимался к решетке, будто понимая, что огромная лежанка предназначена именно ему. Волонтеры приюта передают искренние слова благодарности отправителю такой полезной и приятной посылки.

Напомним, измученного и больного львенка из Дагестана Карен Даллакян привез в Челябинск в марте этого года. Царского котенка на юге России использовали фото-живодеры, которые таскали его по улицам для забавы туристов. Хозяева «живой игрушки» менялись со скоростью света, но ни один из них не уделял должного внимания здоровью львенка. В итоге, малышу помогла операция, которую Карен провел ему в Челябинске. Сейчас Симба, как его назвали уже волонтеры, идет на поправку.