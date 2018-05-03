/ Исполнитель песни «Трус не играет в хоккей» скончался в США

Вадиму Мулерману было 79 лет.

С еще одной легендой советской эстрады прощается страна: на 80-м году жизни умер Вадим Мулерман. Он начал карьеру в 1960-х, прославившись исполнением песен «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Приснилось мне».

О смерти Вадима Мулермана, последние годы проживавшего в США, сообщила близкая подруга семьи артиста.

Дорогие мои! Спешу сообщить вам очень неприятную весть: ушёл из жизни человек, спевший и записавший большое число популярных песен на радио и телевидении, известный певец Вадим Мулерман! Память о нём будет ещё долго жить в наших сердцах, а песни в его исполнении не раз будут согревать всем нам душу! Грустно! — написала в соцсети Нина Бродская.

Сообщается, что причиной смерти эстрадного певца стало онкологическое заболевание. Родные уже решили, что Вадим Мулерман упокоится на родине, в Харькове.

Добавим, что Вадим Мулерман является заслуженным артистом РСФСР и Украины, а также лауреатом песенных Международных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване и обладателем 2-й премии Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни.