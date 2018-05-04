/ Три южноуральца выйдут на лед в первом матче ЧМ по хоккею в Дании

Тренерский штаб сделал ставку на вратаря «Металлурга».

Сегодня, 4 мая, сборная России по хоккею стартует на Чемпионате мира в Дании. Первый матч россияне проведут против сборной Франции. Тренерский штаб озвучил предварительный состав, в заявку вошли три южноуральских хоккеиста — защитник Никита Нестеров, форвард Евгений Дадонов и голкипер Василий Кошечкин.

Я разговаривал с Кошечкиным, он горит желанием. Сейчас от вратарей много зависит. С надежным голкипером и нападение легко играет. Мы рассчитываем на него, олимпийский чемпион — это высокое звание, его нужно подтверждать. — передает Championat. com слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

В начальную заявку вошли: вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, защитники — Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, нападающие — Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич.

Таким образом, пока остаются вне заявки на турнир: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.

Первый матч пропустят Максим Шалунов и Алексей Береглазов. Окончательный состав будет известен за 2 часа до начала встречи.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.