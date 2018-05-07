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/ «Дальше будет тяжелее». Россия одержала вторую победу подряд на ЧМ в Дании

«Дальше будет тяжелее». Россия одержала вторую победу подряд на ЧМ в Дании

Встреча завершилась также со счетом 7:0 в пользу россиян.
сегодня в 08:42
  |  Хоккей

Накануне сборная России переиграла соперников из Австрии на Чемпионате мира. Команда показала внушительный результат — 7 забитых шайб. Россиянам удалось сохранить свои ворота не распечатанными. Наставник команды Илья Воробьев отметил, что впереди хоккеистов ждут более серьезные матчи.

На тренировке работали над сменами — именно с этим компонентом были проблемы в игре с Францией. В матче с Данией в этом компоненте было намного лучше. Дальше будет тяжелее, надо сплачиваться больше. Каждая игра — это другой фильм, все по-другому. Молодцы ребята — играют с огоньком. — рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Воробьев.

ЧМ-2018. Австрия — Россия — 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

0:1 Григоренко 09:34 0:2 Анисимов (Бучневич) 11:42
0:3 Барабанов (Михеев, Яковлев) 13:19
0:4 Григоренко (Анисимов) 23:52
0:5 Капризов (Дацюк, Дадонов) 29:07
0:6 Мамин (Капризов) 37:58
0:7 Михеев 53:55

Вратари: Мадленер — Кошечкин, Шестеркин
Броски: 18-41
Вбрасывания: 17-41
Штраф: 2-2

Следующая игра сборной России пройдет сегодня 7 мая, против сборной Беларуси. Начало в 19:15 по местному времени.

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